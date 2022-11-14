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Синоптик Старков спрогнозировал увеличение снежного покрова в Москве до 15 см

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал увеличение снежного покрова в Москве до 15 см.
Синоптик Старков спрогнозировал увеличение снежного покрова в Москве до 15 см
  • РИА Новости

«Во второй половине недели будет первая в сезоне метель. В Москве поднимется ветер и наметёт 10—15-сантиметровые сугробы, при этом на юге Московской области их высота может достигать даже 20 см. Понижение температуры продолжится, и в течение суток она будет меняться от -3 до -6 °С», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио Sputnik отметил, что в целом погода в столичном регионе постепенно становится зимней.

«Во вторник у нас после обеда — снег. В среду на улицах Москвы будет уже небольшой снежный покров, высотой до 2—4 см. На этой неделе у нас появятся новые пейзажи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидаются ночные морозы до -38 °С на текущей неделе.

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