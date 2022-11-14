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Жителей Челябинской области предупредили о ночных морозах до -22 °С на текущей неделе

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По данным ЦГМС по Челябинской области, в регионе ожидается ночное похолодание до -22 °С во второй половине текущей недели.
Жителей Челябинской области предупредили о ночных морозах до -22 °С на текущей неделе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«С начала недели как дневные, так и ночные температуры начнут понижаться. В ночь на 17 ноября температура воздуха опустится до -22 °С», — уточнили в региональном Гидрометцентре.

Осадков в регионе не ожидается. Ветер, по словам специалистов, будет слабым. На дорогах местами возможна гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании до -5 °С и снеге в Москве в среду, 16 ноября.

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