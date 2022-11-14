В Москве самый большой каток откроется на ВДНХ 25 ноября

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что 25 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток в столице.

Об этом пишет kp.ru.

За восемь лет работы этой площадки её посетили больше 4,5 млн человек, отметила Сергунина.

По её словам, ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Одновременно на катке могут находиться 4,5 тыс. человек. Его площадь составит свыше 20 тыс. кв. м. Вместе с инфраструктурой каток займёт 53 тыс. кв. м, передаёт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что в Москве открылся IV музыкальный фестиваль «Зарядье».