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В ЯНАО ожидаются ночные морозы до -38 °С на текущей неделе

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в начале этой недели в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание. Ночные температуры могут достигать -33...-38 °С.
В ЯНАО ожидаются ночные морозы до -38 °С на текущей неделе
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Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник, 14 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами достигнет -28 °С, а ночью упадёт до -35 °С. Ветер северо-восточный 8—13 м/с.

15 ноября днём температура воздуха местами достигнет -30 °С, ночью местами похолодает до -38 °С.

16 ноября днём -19...-24 °С, местами -30 °С. 

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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