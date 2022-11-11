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В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 20 м/с

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Синоптики рассказали о погоде в Ульяновской области в ближайшие выходные.
В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Днём в субботу, 12 ноября, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Порывы западного ветра будут достигать 15—20 м/с. Температура воздуха составит +4...+9 °С.

В воскресенье ночью возможен дождь. В прогнозе на день говорится о небольшом, местами умеренном дожде. Усиление ветра до 9—14 м/с, отдельные порывы — 18—23 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал «режим зимней погоды» в столичном регионе в начале следующей недели.

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