Мероприятия по «Пушкинской карте» в Нижегородской области посетили 300 тысяч человек в осенние каникулы

Мероприятия по «Пушкинской карте» в Нижегородской области посетили более 300 тыс. человек в осенние каникулы.

РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры. В столице региона самым посещаемым объектом стал Нижегородский музей-заповедник. Второе место занял Нижегородский государственный художественный музей. В области лидирует историко-художественный музей Семёнова. Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области выдали более 260 тыс. «Пушкинских карт» с начала 2022 года.