В Нижегородской области предупредили о резком похолодании на следующей неделе.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В понедельник, 14 ноября, ожидается 0...-4 °С. Также возможен мокрый снег, местами гололёд.

Холодная погода продержится до пятницы. Ночью прогнозируется до -8 °С, местами до -10 °С.

Также стало известно, что 12 и 13 ноября в Карелии ожидается сильный ветер. В центральных и южных районах порывы могут достигать 15—20 м/с, передаёт karelinform.ru со ссылкой на сайт регионального МЧС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «режим зимней погоды» в столичном регионе в начале следующей недели.