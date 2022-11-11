Умер озвучивавший Бэтмена почти 30 лет актёр Кевин Конрой

Американский актёр Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на его представителя.

Уточняется, что актёр непродолжительное время боролся с раком.

Впервые голосом Бэтмена Конрой стал в одноименном мультсериале, который показывали в 1992—1995 годах. В 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале «Флэш».

В конце августа 2020 года американский актёр Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в фильме «Чёрная Пантера», скончался в возрасте 43 лет.