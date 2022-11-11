Умер озвучивавший Бэтмена почти 30 лет актёр Кевин Конрой
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Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на его представителя.
Уточняется, что актёр непродолжительное время боролся с раком.
Впервые голосом Бэтмена Конрой стал в одноименном мультсериале, который показывали в 1992—1995 годах. В 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале «Флэш».
В конце августа 2020 года американский актёр Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в фильме «Чёрная Пантера», скончался в возрасте 43 лет.