В библиотеках Подмосковья побывали около 15 млн раз в 2022 году

В библиотеках Московской области побывали около 15 млн раз в 2022 году.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Около 15 млн раз посетили жители региона библиотеки Подмосковья с начала года. Чаще они посещали их с целью взять книги, принять участие в мероприятиях. Библиотеки Подмосковья — это популярные культурные центры», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в библиотеках проходят встречи с известными людьми, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в парках Московской области побывали более 48 млн человек в январе — октябре 2022 года.