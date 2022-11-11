Ангиохирург Наумов предупредил об опасности неправильно изготовленных консервов

Ангиохирург Данил Наумов предупредил об опасности неправильно изготовленных консервов.

В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что ботулизм — это заболевание, поражающее нервную ткань.

«Особенно стоит опасаться, если вы видите повреждение крышки, так как это один из признаков, что консервы опасны для здоровья. Но и продукты промышленного производства тоже могут содержать вредоносные для организма вещества. Особенно если при их изготовлении были нарушены технологии изготовления», — сообщил эксперт.

Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог клиники ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Пилипенко в беседе с kp.ru рассказал о продуктах, полезных для кишечника.

В частности, он заявил, что это молочные продукты, в том числе творог и запеканки. Также рекомендуются йогурты и кефиры.

Как напомнил Пилипенко, в овощах и фруктах содержатся полезные пищевые волокна.

Ранее диетолог, врач-эндокринолог Нурия Дианова назвала сочетание жира и сахаров в продуктах питания самым вредным.