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В Петербурге отреставрируют доходный дом XIX века

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В Санкт-Петербурге отреставрируют доходный дом XIX века.
В Петербурге отреставрируют доходный дом XIX века

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

Работы начнутся 14 ноября. Они должны завершиться к маю 2024 года.

Доходный дом в стиле модерн построен в 1860 году по проекту архитектора Эрнеста Шубергского. Последним владельцем был присяжный поверенный и присяжный стряпчий Эдуард Дубрович.

В настоящее время это многоквартирный жилой дом с магазинами на первом этаже.

Ранее «Невские новости» сообщали, что правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.

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