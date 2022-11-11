В Петербурге отреставрируют доходный дом XIX века

В Санкт-Петербурге отреставрируют доходный дом XIX века.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

Работы начнутся 14 ноября. Они должны завершиться к маю 2024 года.

Доходный дом в стиле модерн построен в 1860 году по проекту архитектора Эрнеста Шубергского. Последним владельцем был присяжный поверенный и присяжный стряпчий Эдуард Дубрович.

В настоящее время это многоквартирный жилой дом с магазинами на первом этаже.

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