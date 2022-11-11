В Музее транспорта Москвы рассказали о реставрации берлинского метровагона 1927 года

В пресс-службе Музея транспорта Москвы, который откроется через два года, рассказали о готовящейся экспозиции из объектов разных лет.

Музей откроется в гараже Мельникова на Новорязанской улице в 2024 году, пишет kp.ru.

В настоящее время идут реставрационные работы. Готовят не только здание, но и возвращают исторический вид троллейбусам, автобусам и вагонам метро. Среди экспонатов есть уникальный — берлинский метровагон 1927 года выпуска.

«Это единственный сохранившийся в мире метровагон восьмидверной модификации», — уточнили в пресс-службе.

В числе редких метровагонов здесь также можно будет увидеть вагон «Яуза» 2001 года, «Номерной» 1983 года и другие.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.