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Вильфанд спрогнозировал «режим зимней погоды» в столичном регионе в начале следующей недели

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «режим зимней погоды» в столичном регионе в начале следующей недели.
Вильфанд спрогнозировал «режим зимней погоды» в столичном регионе в начале следующей недели
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Если в субботу будет температура, которая соответствует концу сентября, то ко вторнику мы перенесёмся в третью декаду ноября. Так что произойдёт скачок сразу на 2,5 месяца — как будто на машине времени. С понедельника начнётся режим зимней погоды», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ночью и днём будет -3...+2 °С, местами небольшой снег.

«Со вторника и ночью, и днём будут уже отрицательные значения, и так до конца недели», — добавил Вильфанд.

Тем временем в Удмуртии в субботу, 12 ноября, ожидается туман, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС. Ночью и утром возможно ухудшение видимости — 500 м и менее.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил о тенденции повышения температуры воздуха в Ростовской области.

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