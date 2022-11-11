Режиссёр Статский рассказал о сложном гриме Миронова в фильме «Жанна»
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В интервью «Известиям» он сообщил, что главное действующее лицо в сюжете — 50-летняя бизнесвумен Жанна в исполнении Ксении Раппопорт.
«Фильм делался совместно с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций. Он и сыграл роль друга Жанны, высокопоставленного силовика, который помогает ей «решать проблемы». Для Миронова это роль «на сопротивление», приходилось делать сложный пластический грим. Эпизод с Евгением Витальевичем отдельно — это картина внутри картины», — отметил режиссёр.
Ранее ФАН сообщало, что спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» представят в Ленкоме 18 ноября.