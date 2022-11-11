Узнать больше

Диетолог Королёва заявила, что регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость.
Диетолог Королёва заявила, что регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что чрезмерное увлечение вредными продуктами может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, сахарному диабету и абдоминальному ожирению.

«Абдоминальное ожирение, как и инсулинорезистентность, способствует изменениям в структурах головного мозга», — сказала Королёва.

Со своей стороны, врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова в беседе с радио Sputnik рассказала о полезных свойствах натуральной сгущёнки.

«В первую очередь это кальций, который обеспечивает крепость костной ткани, ногтей, волос и зубов. Он играет важную роль в передаче нервных импульсов, в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции артериального давления и процессах свёртывания крови», — перечислила она.

По её словам, также в сгущёнке много жиров и витаминов А, Е и D.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить