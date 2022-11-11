Диетолог Королёва заявила, что регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость
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В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что чрезмерное увлечение вредными продуктами может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, сахарному диабету и абдоминальному ожирению.
«Абдоминальное ожирение, как и инсулинорезистентность, способствует изменениям в структурах головного мозга», — сказала Королёва.
Со своей стороны, врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова в беседе с радио Sputnik рассказала о полезных свойствах натуральной сгущёнки.
«В первую очередь это кальций, который обеспечивает крепость костной ткани, ногтей, волос и зубов. Он играет важную роль в передаче нервных импульсов, в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции артериального давления и процессах свёртывания крови», — перечислила она.
По её словам, также в сгущёнке много жиров и витаминов А, Е и D.
Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.