Диетолог Королёва заявила, что регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что чрезмерное увлечение вредными продуктами может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, сахарному диабету и абдоминальному ожирению.

«Абдоминальное ожирение, как и инсулинорезистентность, способствует изменениям в структурах головного мозга», — сказала Королёва.

Со своей стороны, врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова в беседе с радио Sputnik рассказала о полезных свойствах натуральной сгущёнки.

«В первую очередь это кальций, который обеспечивает крепость костной ткани, ногтей, волос и зубов. Он играет важную роль в передаче нервных импульсов, в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции артериального давления и процессах свёртывания крови», — перечислила она.

По её словам, также в сгущёнке много жиров и витаминов А, Е и D.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.