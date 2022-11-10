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В Самаре отреставрируют архитектурный памятник — здание Художественного музея

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Памятник архитектуры «Здание Волжско-Камского коммерческого банка» отреставрируют в Самаре.
В Самаре отреставрируют архитектурный памятник — здание Художественного музея
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В настоящее время там находится Самарский областной художественный музей. Проект предполагает реставрацию экспозиционного «мраморного» зала и подсобных помещений.

Специалисты отмечают, что внутренняя отделка сохранила первоначальный облик, практически не тронуты аутентичные интерьеры. До нашего времени дошли даже инженерные приборы, двери и фурнитура.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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