В Самаре отреставрируют архитектурный памятник — здание Художественного музея

Памятник архитектуры «Здание Волжско-Камского коммерческого банка» отреставрируют в Самаре.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В настоящее время там находится Самарский областной художественный музей. Проект предполагает реставрацию экспозиционного «мраморного» зала и подсобных помещений.

Специалисты отмечают, что внутренняя отделка сохранила первоначальный облик, практически не тронуты аутентичные интерьеры. До нашего времени дошли даже инженерные приборы, двери и фурнитура.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.