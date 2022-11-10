В Самаре отреставрируют архитектурный памятник — здание Художественного музея
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru.
В настоящее время там находится Самарский областной художественный музей. Проект предполагает реставрацию экспозиционного «мраморного» зала и подсобных помещений.
Специалисты отмечают, что внутренняя отделка сохранила первоначальный облик, практически не тронуты аутентичные интерьеры. До нашего времени дошли даже инженерные приборы, двери и фурнитура.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.