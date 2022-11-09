Синоптик Колесов высказался о вероятности постоянного снежного покрова в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов высказался о вероятности постоянного снежного покрова в городе.

«В ближайшее время придёт похолодание, но с антициклоном, который осадков не принесёт. В прошлом году так было, в этом году тоже так должно быть. Будем ждать, хотя это всё с долей вероятности», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, для устойчивого снежного покрова нужны постоянные минусовые значения температуры воздуха и наличие циклона.

«Это очень сложно, особенно у нас в регионе. У нас снег постоянно то выпадает, то сходит», — добавил Колесов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается +2...+4 °С.