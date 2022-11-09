Стилист Эрдман посоветовала выбирать зимнюю одежду с наполнителем из пуха

Стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман дала советы по выбору одежды для осенне-зимнего периода.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что главное — правильный наполнитель в верхней одежде. Как считает эксперт, это должен быть пух.

«Он может быть утиным, гусиным, лебединым или же пухом гаги, который считается самым тёплым и подходит даже для суровых климатических условий. Но имейте в виду, что в конце сезона придётся тратиться на химчистку и следить за фурнитурой такой одежды», — сказала Эрдман.

По её словам, при покупке обуви нужно обращать внимание на материал, подкладку, подошву и качество швов. Рекомендуется выбирать модели на меху и с массивной подошвой.

Также эксперт советует приобрести комплект термобелья.

Ранее стилист-имиджмейкер Ирина Волченко в разговоре с «Москвой 24» дала советы, как при выборе одежды во время онлайн-шопинга не ошибиться с размером.