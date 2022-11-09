Узнать больше

Стилист Эрдман посоветовала выбирать зимнюю одежду с наполнителем из пуха

Короткая ссылка
Стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман дала советы по выбору одежды для осенне-зимнего периода.
Стилист Эрдман посоветовала выбирать зимнюю одежду с наполнителем из пуха
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что главное — правильный наполнитель в верхней одежде. Как считает эксперт, это должен быть пух.

«Он может быть утиным, гусиным, лебединым или же пухом гаги, который считается самым тёплым и подходит даже для суровых климатических условий. Но имейте в виду, что в конце сезона придётся тратиться на химчистку и следить за фурнитурой такой одежды», — сказала Эрдман.

По её словам, при покупке обуви нужно обращать внимание на материал, подкладку, подошву и качество швов. Рекомендуется выбирать модели на меху и с массивной подошвой.

Также эксперт советует приобрести комплект термобелья.

Ранее стилист-имиджмейкер Ирина Волченко в разговоре с «Москвой 24» дала советы, как при выборе одежды во время онлайн-шопинга не ошибиться с размером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить