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Физиолог Черников дал советы по питанию переболевшим COVID-19

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Физиолог, эксперт по здоровому питанию Антон Черников дал советы по питанию переболевшим COVID-19.
Физиолог Черников дал советы по питанию переболевшим COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с изданием Pravda.Ru он отметил, что после лечения антибиотиками и другими антибактериальными препаратами нужно восстановить сообщество полезных бактерий, основная масса которых находится в кишечнике.

Как считает эксперт, потребуется употреблять достаточное количество клетчатки в течение продолжительного времени. Она содержится в овощах и фруктах, злаках, зелени.

Кроме того, Черников напомнил, что клетчатка — природный фактор нормализации и контроля веса, уровня сахара и холестерина в крови.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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