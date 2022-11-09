Физиолог Черников дал советы по питанию переболевшим COVID-19

Физиолог, эксперт по здоровому питанию Антон Черников дал советы по питанию переболевшим COVID-19.

В беседе с изданием Pravda.Ru он отметил, что после лечения антибиотиками и другими антибактериальными препаратами нужно восстановить сообщество полезных бактерий, основная масса которых находится в кишечнике.

Как считает эксперт, потребуется употреблять достаточное количество клетчатки в течение продолжительного времени. Она содержится в овощах и фруктах, злаках, зелени.

Кроме того, Черников напомнил, что клетчатка — природный фактор нормализации и контроля веса, уровня сахара и холестерина в крови.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.