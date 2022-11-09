В России предложили ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений

Группа сенаторов и депутатов предложила ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В некоторых российских регионах, особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму, в последние несколько лет число случаев уничтожения редких видов растений, занесённых в Красную книгу, значительно выросло», — заявил соавтор законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законодатели предложили дополнить Уголовный кодекс статьёй за уничтожение краснокнижных и охраняемых растений. Максимальная санкция — 9 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.