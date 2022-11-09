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Реставрацию колокольни храма Святой Екатерины в Москве начнут в 2023 году

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Реставрацию колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины в Москве начнут в 2023 году.
Реставрацию колокольни храма Святой Екатерины в Москве начнут в 2023 году
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Звонница была построена в 1915 году по проекту Николая Благовещенского. Сам храм не сохранился.

Колокольня расположена на Бауманской улице. Здание — объект культурного наследия регионального значения. В настоящее время звонница находится в аварийном состоянии.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.

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