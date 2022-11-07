Клавишник «Ласкового мая» Шишкин назвал Кузнецова талантливым и очень скромным человеком

Клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин прокомментировал сообщение о смерти автора хитов группы Сергея Кузнецова.

«Он был талантливый, очень скромный и очень несчастный по-своему, поскольку все его создания оставляли его. После того как Кузнецов ушёл из «Ласкового мая», а Юрий Шатунов там остался, последовала группа «Мама» и далее по списку. Но ни одно из его последующих творений не было столь успешным», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, Иван Новиков, директор исполнителя Семёна Розова, который выступал с Кузнецовым на концерте в Оренбурге, предположил, что причиной смерти могли стать хронические заболевания.

«Если честно, причина мне не совсем известна, но, вероятно, всё-таки по хроническим заболеваниям, которые у него были», — сказал Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что композитор Сергей Кузнецов, основатель группы «Ласковый май», умер в возрасте 58 лет.