Терапевт Александрова посоветовала покупать сырые орехи в скорлупе

Врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова посоветовала покупать сырые орехи в скорлупе.

«В магазинах обычно продают жареные орехи. При жарке в них не только накапливаются вредные трансжиры, но и пропадают полезные антиоксиданты. Также орехи часто солят, тогда как в нашем рационе и так довольно много соли», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после очистки сырые орехи можно замочить в воде.

«Для многих видов орехов достаточно трёх часов, но миндаль и грецкий орех лучше оставлять в воде на 12 часов. Употребить такой продукт желательно в течение двух суток, храня в холодильнике», — пояснила врач.

Как отметила Александрова, орехи — важная часть ежедневного рациона, поскольку они богаты белком, омега-9 жирными кислотами, магнием, кальцием, цинком и другими микроэлементами.

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