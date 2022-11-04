В Нижнем Тагиле выпустили экстренное предупреждение из-за погодных условий

В Нижнем Тагиле 4 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов и гололёда.

Согласно прогнозу метеорологов, в День народного единства в Нижнем Тагиле ожидаются сильный гололёд и обильные снегопады. В связи с этим возможно увеличение числа чрезвычайных происшествий и затруднение в работе транспорта, сообщает tagilcity.ru.

Наряду с этим стало известно, что в Ленинградской области 4 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в регионе пройдёт снег. Днём существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман, сообщает kp.ru со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днём прогнозируют от -2 до +3 °С. В Санкт-Петербурге — от 0 до +2 °С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в ноябре.