На Кубани начался цикл мероприятий в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова

В Краснодарской филармонии начался цикл мероприятий в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

В концерте приняли участие музыканты со всего региона, лауреаты российских и международных конкурсов.

«Творчество и наследие великого композитора важно в духовно-нравственном воспитании молодёжи, и Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Краснодарского края, все наши школы прилагают к этому большие усилия», — заявил первый заместитель министра культуры региона Алексей Погребенко.

В России юбилей композитора будут масштабно отмечать в 2023 году. Ряд мероприятий пройдёт и на Кубани.

Ранее «Невские новости» сообщали, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.