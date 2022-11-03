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Доцент Введенский рассказал о полезных свойствах фикуса и герани

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Доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский рассказал о полезных свойствах домашних растений.
Доцент Введенский рассказал о полезных свойствах фикуса и герани
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Zharkova / EyeEm

«Стоит завести столетник, который всегда можно приложить к ране. Герань выделяет аромат и очищает воздух за счёт фитонцидов», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, хорошо очищает воздух и фикус.

«Рекомендую всем приобрести хлорофитум. Он легко переносит зимой сухость в квартире. У этого растения очень активный газообмен, то есть хлорофитум вырабатывает много кислорода», — добавил Введенский.

Ранее директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев в беседе с «Радио 1» дал советы по подготовке дачного участка к зиме.

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