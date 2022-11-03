Синоптики предупредили о гололёде в Свердловской области в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в пятницу, 4 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«По данным синоптиков, ночью и днём 4 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололёдные явления (гололёд, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается тёплый ноябрь. По прогнозу, среднемесячная температура воздуха составит -10...-14 °С, передаёт «Ямал 1».

«Это связано с активной циклонической деятельностью. Друг за другом идут циклоны — тёплые атлантические, влажные. Поэтому также можно ожидать достаточное количество осадков», — отметили в окружном центре по гидрометеорологии.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в ноябре.