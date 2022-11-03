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Фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» пройдёт 8—13 ноября в Самаре

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Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» пройдёт 8—13 ноября в Самаре.
Фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» пройдёт 8—13 ноября в Самаре
  • Gettyimages.ru
  • © Henry Horenstein

Об этом сообщает volga.news.

«Это особенное событие, поскольку фестиваль имеет исследовательскую функцию — мы можем увидеть спектакли, поставленные по романам, повестям, и сверить наши впечатления от прочитанного с тем, что увидим на сцене», — заявил заслуженный артист России, лауреат «Золотой маски» Владимир Гальченко.

В фестивале примут участие театры из Санкт-Петербурга, Тамбова, Арзамаса, Тольятти, Самары. Они представят девять спектаклей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.

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