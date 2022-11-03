Оренбургская область примет участие в «Ночи искусств»

Оренбургская область примет участие в акции «Ночь искусств» 4 ноября.

Об этом сообщает RIA56.

В частности, Оренбургский театр музыкальной комедии совместно с Донецким театром оперы и балета имени Соловьяненко представят концерт в формате музыкального видеомоста «Россия. Родина. Единство».

«Ночь искусств» состоится и в Тульской области. Подготовлены выставки, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия.

Среди участников — Музей декоративно-прикладного и народного искусства, «Тульский кремль» и Дом-музей В.В. Вересаева, передаёт Тульская служба новостей.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.