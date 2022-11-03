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Казанскую телебашню подсветят в честь Дня народного единства

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На казанской телебашне включат праздничную подсветку.
Казанскую телебашню подсветят в честь Дня народного единства
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Минцифры Татарстана.

«4 и 6 ноября в честь празднования Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан на казанской телебашне РТРС включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с изображением государственного флага Российской Федерации и государственного флага Республики Татарстан», — заявили в ведомстве.

Подсветка будет включена с 16:00 до 23:00.

Ранее «Невские новости» сообщали, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.

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