Казанскую телебашню подсветят в честь Дня народного единства
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Минцифры Татарстана.
«4 и 6 ноября в честь празднования Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан на казанской телебашне РТРС включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с изображением государственного флага Российской Федерации и государственного флага Республики Татарстан», — заявили в ведомстве.
Подсветка будет включена с 16:00 до 23:00.
Ранее «Невские новости» сообщали, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.