Казанскую телебашню подсветят в честь Дня народного единства

На казанской телебашне включат праздничную подсветку.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Минцифры Татарстана.

«4 и 6 ноября в честь празднования Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан на казанской телебашне РТРС включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с изображением государственного флага Российской Федерации и государственного флага Республики Татарстан», — заявили в ведомстве.

Подсветка будет включена с 16:00 до 23:00.

Ранее «Невские новости» сообщали, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.