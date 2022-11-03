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Косметолог Гонт посоветовала употреблять оливковое масло для поддержания здоровой кожи

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Врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского общества терапевтов Anti-age Александра Гонт рассказала о продуктах, необходимых для поддержания здоровой кожи.
Косметолог Гонт посоветовала употреблять оливковое масло для поддержания здоровой кожи
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В беседе с ФАН она заявила, что в рацион желательно добавить оливковое масло.

Очень полезными Гонт назвала и овощи, богатые клетчаткой, например брюссельскую капусту и брокколи.

Негативно влияют на состояние кожи сахар и углеводы, отметила эксперт.

«Это сладкие газированные напитки, пакетированные соки, кетчупы, соусы, некоторые приправы, фастфуд, консервированная продукция», — перечислила она.

Со своей стороны, бровист и ламимейкер Юлия Деулина в беседе с Life.ru рассказала о возможных рисках осветления бровей.

«Осветление подразумевает максимальное вскрытие базы и агрессивное действие на волос. При неправильном применении осветлителя, желании выбелить волос, а также использовании продуктов для волос на бровях результатом такой процедуры станет истончение волос вплоть до их выпадения», — сообщила она.

По её словам, подобные процедуры нужно проводить только в салоне.

Ранее доктор-дерматовенеролог, косметолог-трихолог Озтюрк Изель рассказал, почему проверенное косметическое средство перестаёт эффективно работать.

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