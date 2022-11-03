Синоптик Волосюк спрогнозировала комфортную погоду в Центральной России 4—6 ноября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в период ноябрьских праздников в Центральной России установится облачная погода, а дневные температуры не превысят +5 °С.

«По ночам воздух будет остывать до отрицательных значений, температура может понижаться до -5 °С. В дневное время сквозь облака будет пытаться пробиться солнце. Рассчитывать на малооблачную и солнечную погоду, увы, не стоит, потому что облаков будет достаточно много, так что дневной прогрев будет ограничен рамками 0...+5 °С», — сообщила она в интервью радио Sputnik.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Известиями» не исключил, что в Москве в предстоящие выходные может пойти снег. По его словам, он будет слабым и пройдёт лишь в некоторых районах города.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве до конца текущей недели.