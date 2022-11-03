Актёр Носков рассказал, как попал в сериал «Кто в доме хозяин?»
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В беседе с ФАН актёр рассказал, как ему удалось получить роль в этой ленте.
«Кастинг длился третий месяц, и режиссёр стал искать уже не среди киношных актёров, а среди театральных. Тут дело случая — совпадение везения и накопленного багажа», — поделился Носков.
По его словам, команда, работавшая над сериалом, была дружная и весёлая. Именно поэтому и получился такой искромётный и добрый проект, резюмировал артист.
Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.