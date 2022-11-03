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Лидер группы «Земляне» Романов поздравил БКЗ «Октябрьский» с юбилеем

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Лидер группы «Земляне» Игорь Романов поздравил Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге с 55-летием.
Лидер группы «Земляне» Романов поздравил БКЗ «Октябрьский» с юбилеем
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Очень много впечатлений, связанных с этим залом. Сколько раз мы выходили на эту сцену, бывали в гостях на выступлениях разных артистов. Хочу поздравить наш любимый питерский зал и лично его директора и художественного руководителя Эмму Васильевну Лавринович, которая создаёт очень дружественную и тёплую атмосферу», — заявил Романов.

Юбилейный концерт состоялся 30 октября. Его участниками также стали Лариса Долина, Олег Газманов, Валерия, Зара, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Жасмин, театр танца Аллы Духовой «Тодес» и другие.

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