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В Петербурге фестиваль «Единство и Свет» пройдёт 4—6 ноября

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В Санкт-Петербурге фестиваль света «Единство и Свет» станет основной частью программы, приуроченной ко Дню народного единства.
В Петербурге фестиваль «Единство и Свет» пройдёт 4—6 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Мероприятие пройдёт на территории Петропавловской крепости, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию туризма.

«В 2022 году главными темами события станут 350-летие со дня рождения Петра Великого, а также культурное многообразие и многонациональность России. С помощью современных технологий в рамках фестиваля будут продемонстрированы наиболее знаковые вехи отечественной истории», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН передавало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.

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