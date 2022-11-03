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В Москве завершили реставрацию памятника Мальчишу-Кибальчишу

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В Москве завершены реставрационные работы по восстановлению памятника Мальчишу-Кибальчишу на Воробьёвых горах.
В Москве завершили реставрацию памятника Мальчишу-Кибальчишу

Медный памятник очистили и обработали от дефектов, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты устранили трещины и следы ржавчины на монументе, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения.

Фигура была установлена на Воробьёвых горах в 1972 году.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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