В Москве завершили реставрацию памятника Мальчишу-Кибальчишу
Медный памятник очистили и обработали от дефектов, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Также специалисты устранили трещины и следы ржавчины на монументе, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения.
Фигура была установлена на Воробьёвых горах в 1972 году.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.