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Режиссёр Кравчук рассказал о своём новом фильме о Петре I

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Режиссёр Андрей Кравчук рассказал о своём новом документально-художественном фильме «Пётр I: Последний царь и первый император», который выйдет в прокат 3 ноября.

«Фигура Петра Великого сверхинтересна. Захотелось показать царя-человека, который не искал корысти во власти, реализовывал свою мечту, сделал то, что никто ни до него, ни после не смог — радикально изменил страну. Пётр из Московского княжества сделал великую державу, империю, с которой все считались. Он был сложной личностью, но, безусловно, он гениален», — заявил режиссёр в интервью «Известиям».

Ранее ФАН сообщало, что спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» представят в театре «Ленком» 18 ноября.

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