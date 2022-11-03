Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода будет в Москве до конца текущей недели.

«Погоду будет определять западный антициклон. Минимальная температура ночью и в утренние часы практически до 7 ноября включительно будет отрицательная. В дневные часы прогнозируется +1...+3 °С», — сообщила синоптик.

Отвечая на вопрос, когда в столице может наступить метеорологическая зима, Позднякова заявила, что это произойдёт, когда снежный покров станет устойчивым.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.