Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе
- РИА Новости
«Погоду будет определять западный антициклон. Минимальная температура ночью и в утренние часы практически до 7 ноября включительно будет отрицательная. В дневные часы прогнозируется +1...+3 °С», — сообщила синоптик.
Отвечая на вопрос, когда в столице может наступить метеорологическая зима, Позднякова заявила, что это произойдёт, когда снежный покров станет устойчивым.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.