Международный цирковой фестиваль откроется 3 ноября в Петербурге

Международный цирковой фестиваль «Без границ» откроется 3 ноября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Ожидается около 150 участников из более чем 20 стран. Многие номера будут демонстрироваться впервые.

«Главная идея и посыл нашего фестиваля в том, что в цирковом искусстве нет и не может быть границ. Россия — страна, которая открыта для артистов всего мира. Культуру отметить невозможно, как бы ни старались на Западе», — заявила заслуженная артистка России, режиссёр фестиваля Елена Петрикова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Московской области. Она приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме «Наши традиции».