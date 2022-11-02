В Тюменской области пройдёт более 300 мероприятий в «Ночь искусств»

В Тюменской области состоится более 300 мероприятий в рамках акции «Ночь искусств».

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В Тюменском музейно-просветительском объединении создали онлайн-навигатор по локациям «Ночи искусств». Там представлены программы музеев Тюмени, Тобольска, Ялуторовска.

Также стало известно, что в акции примет участие Владивосток, передаёт ИА PrimaMedia. Запланированы мастер-классы, дискуссии, концерты.

В числе участников — Приморская государственная картинная галерея и библиотека имени Горького.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».