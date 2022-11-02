Хабаровский край примет участие в «Ночи искусств»

Хабаровский край присоединится к акции «Ночь искусств».

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«Ночь искусств» — это способ в увлекательной форме ближе познакомиться с культурой и историей своей страны, своего региона. Привычные залы превращаются в настоящие креативные пространства, что создаёт уникальную атмосферу погружения», — заявил министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Запланированы творческие встречи, выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы.

Также стало известно, что в Севастополе реализовали более 25 тыс. билетов в театры, музеи и кинотеатры по «Пушкинской карте», передаёт ИА SevastopolMedia.

В городе насчитывается свыше 19 тыс. владельцев таких карт.

«На каникулах ребята могут разнообразить свой досуг с помощью «Пушкинской карты» — в Севастополе есть ряд культурных событий. Можно посетить постановки театра им. А.В. Луначарского, Театра юного зрителя, Академического театра танца им. В.А. Елизарова, кинотеатры», — сказал вице-губернатор Игорь Михеев.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».