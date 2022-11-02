«Ночь искусств» в Омской области посвятят 200-летию региона
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Открытие состоится в Омском государственном историко-краеведческом музее.
Среди других площадок: Исторический парк «Россия — Моя история», Музей изобразительных искусств имени Врубеля, Органный зал Омской филармонии и библиотека имени Пушкина.
Участником акции «Ночь искусств» станет и музей-заповедник «Зарайский кремль» в Московской области, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Запланированы мастер-класс и экскурсии.
«Хранитель документов, фотографий и редких книг музея-заповедника Николай Невский познакомит с основами консервации документов. Он покажет опыты по выявлению свойств бумаги, расскажет о тонкостях хранения фотографий, научит готовить реставрационный клей», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».