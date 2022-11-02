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«Ночь искусств» в Омской области посвятят 200-летию региона

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Акция «Ночь искусств» пройдёт в Омской области 4 ноября, в День народного единства. Главной темой станет 200-летие региона.
«Ночь искусств» в Омской области посвятят 200-летию региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Открытие состоится в Омском государственном историко-краеведческом музее.

Среди других площадок: Исторический парк «Россия — Моя история», Музей изобразительных искусств имени Врубеля, Органный зал Омской филармонии и библиотека имени Пушкина.

Участником акции «Ночь искусств» станет и музей-заповедник «Зарайский кремль» в Московской области, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Запланированы мастер-класс и экскурсии.

«Хранитель документов, фотографий и редких книг музея-заповедника Николай Невский познакомит с основами консервации документов. Он покажет опыты по выявлению свойств бумаги, расскажет о тонкостях хранения фотографий, научит готовить реставрационный клей», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».

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