Диетолог Дианова посоветовала воздержаться от поздних ужинов

Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала воздержаться от поздних ужинов.

«Не зря говорят, что крайний приём пищи должен быть за три-четыре часа до сна в зависимости от плотности. Нужно определённое время для всех процессов пищеварения», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, перед сном допустимы кисломолочные напитки в сочетании с фруктами и овощами, лёгкие салаты, небольшое количество орехов, сушёные яблоки.

«Если у человека присутствует желание что-то заесть, он испытывает стресс, то это одна история. Здесь любые рекомендации приведут к злоупотреблению. Если человек долго бодрствует, это другая ситуация, тут нужно что-то лёгкое», — уточнила Дианова.

Со своей стороны, нутрициолог Ольга Панова в беседе с сайтом «Москва 24» выразила мнение, что майонез можно употреблять без вреда для здоровья.

«Бояться майонеза не надо. Надо бояться его количества. Когда мы с вами съедим одну столовую ложку в день, ничего страшного в этом нет», — сказала она.

Как отметила Панова, если не перебарщивать с количеством, то можно употреблять и кофе — лучше ограничиться одной чашкой в день.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге кандидат медицинских наук Екатерина Корсева рассказала о видах макарон.