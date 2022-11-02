Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о написанной им в девять лет песне

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о своей первой песне.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что сочинил композицию, когда ему было 9-10 лет.

«Она была очень банальной и примитивной, про любовь, естественно. Это была история, как я влюбился в одну танцовщицу, которая не обращала на меня внимания», — рассказал артист.

Он добавил, что тогда показал песню только своему лучшему другу.

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