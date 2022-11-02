Орнитолог Шнайдер заявила о недопустимости кормления птиц хлебом

Орнитолог Елена Шнайдер рассказала, как подкармливать птиц зимой, а также напомнила, что их нельзя кормить хлебом.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что жиры дают больше всего энергии, поэтому пернатые едят в том числе сало. Такая подкормка годится только до наступления сильных морозов, так как при -20 °С сало твердеет.

Кряквам рекомендуется комбикорм. Как отметила Шнайдер, давать птицам чёрный ржаной хлеб категорически нельзя.

Размещать кормушки лучше в стороне от домов и балконов, лучше всего — в парках и скверах.

Также орнитолог советует помогать птицам утеплять их жилища.

«Сейчас как раз период линьки у домашних животных. Многие хозяева их вычёсывают, чтобы шерсть не оставалась на мебели и коврах. Эту шерсть можно дарить птицам для утепления зимних укрытий», — сказала Шнайдер.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.