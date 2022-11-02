В России предложили законодательно защитить аватары известных актёров
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как заявил декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты России Вадим Виноградов, после смерти человека его изображение может использоваться только с согласия детей и супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей.
«Законом предусмотрен ряд исключений, однако они не являются релевантными для использования изображения с помощью технологии дипфейк», — сказал он.
В сентябре Виноградов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву предложение маркировать системы искусственного интеллекта, чтобы информировать граждан о том, что они общаются не с реальным человеком, а с электронной системой.
Речь шла о кредитных, страховых и других финансовых организациях, которые используют телефонных роботов и чат-ботов. Как считает эксперт, в кино такая маркировка тоже не была бы лишней.
«Маркировка сделает системы искусственного интеллекта прозрачными и понятными для общества. Маркировку можно внедрять с помощью дисклеймера, чтобы не вводить зрителей в заблуждение относительно того или иного актёра», — пояснил Виноградов.
Ранее сообщалось, что в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием дипфейков.