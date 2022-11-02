В России предложили законодательно защитить аватары известных актёров

В России предложили законодательно защитить аватары знаменитых актёров.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты России Вадим Виноградов, после смерти человека его изображение может использоваться только с согласия детей и супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей.

«Законом предусмотрен ряд исключений, однако они не являются релевантными для использования изображения с помощью технологии дипфейк», — сказал он.

В сентябре Виноградов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву предложение маркировать системы искусственного интеллекта, чтобы информировать граждан о том, что они общаются не с реальным человеком, а с электронной системой.

Речь шла о кредитных, страховых и других финансовых организациях, которые используют телефонных роботов и чат-ботов. Как считает эксперт, в кино такая маркировка тоже не была бы лишней.

«Маркировка сделает системы искусственного интеллекта прозрачными и понятными для общества. Маркировку можно внедрять с помощью дисклеймера, чтобы не вводить зрителей в заблуждение относительно того или иного актёра», — пояснил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием дипфейков.