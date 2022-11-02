Стала известна дата премьеры нового сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность»

Премьера третьего сезона сериала «Тест на беременность» состоится 16 ноября в онлайн-кинотеатре KION. В продолжении снялись такие артисты, как Кристина Орбакайте, Светлана Иванова, Александр Яцко, Лянка Грыу. В режиссёрское кресло вернулся автор рейтинговых сериалов «Метод Фрейда» и «Мама-детектив», постановщик первого сезона «Теста на беременность» Михаил Вайнберг.

В центре сюжета вновь окажется героиня Светланы Ивановой — врач Наталья Бахметьева. Больницу, в которой она работала, передают частному лицу и переоборудуют в перинатальный центр, а главврачом назначают высокомерную Нину Артамонову, которую сыграла Кристина Орбакайте.

«Моя героиня Нина Артамонова — успешная женщина, новый главврач клиники. После второго сезона клиника стала частной и все герои врачи работали под руководством нового начальника в моём лице. Нина — профессиональный руководитель, талантливый врач, из-за своих профессиональных принципов порой входит в конфликт со своими сотрудниками. Сериал затрагивает очень важную тему суровости врачебной профессии, насколько сложен их труд — спасать жизни людей, порой забывая о своих проблемах», — рассказала Орбакайте.

На операционный стол к главной героине попадает пациентка в тяжёлом состоянии, и врач проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. Из-за этого начальница увольняет Бахметьеву. Та вынуждена искать новую работу, чтобы заботиться о маленьком сыне. К этому добавляются проблемы на личном фронте — расставание с отцом ребёнка, общение с бывшим и симпатии к новому знакомому.

«Моя героиня взрослеет вместе со мной, вместе со всеми зрителями, которые следят за её судьбой. Она становится терпимее, учится дружить, учится доверять, старается снова поверить в любовь, всё успеть, пытается при этом не выгорать, борется с комплексом отличницы, пытается понять предел собственных возможностей в профессии… Проходит все те испытания, с которыми часто сталкивается женщина «слегка за 30». Поэтому, надеюсь, её история будет так же узнаваема и близка зрителям, как и история прошлых сезонов», — говорит Светлана Иванова.

На фоне событий в жизни главной героини зрителю покажут истории и других сотрудников клиники и их пациентов.

Первый сезон сериала «Тест на беременность» вышел в 2014 году, второй увидел свет в 2019-м. За прошедшие годы лента обзавелась внушительной армией поклонников и показала высокие рейтинги.

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