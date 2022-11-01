Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в ноябре.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 °С выше климатической нормы (норма по Казани — -2,5 °С, по Татарстану — -2,7 °С)», — заявили в отделе метеорологических прогнозов.

Месячное количество осадков возможно в пределах климатической нормы, которая по Татарстану составляет 38 мм.

Тем временем URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС передаёт, что в Челябинской области пройдут снегопады.

«Вечером 1 ноября, ночью и днём 2 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью 2 ноября в горах ожидаются очень сильные осадки», — отметили синоптики.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.