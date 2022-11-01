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Всероссийский фестиваль студенческого спорта пройдёт 7—13 ноября в Ульяновске

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Всероссийский фестиваль студенческого спорта состоится в Ульяновске 7—13 ноября.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта пройдёт 7—13 ноября в Ульяновске
  • Gettyimages.ru
  • © Olaf Herschbach / EyeEm

Об этом сообщает mosaica.ru.

Ожидаются более 500 участников из 18 регионов.

Запланированы состязания в 11 видах, в том числе по лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, шахматам, самбо, компьютерному спорту.

Кроме того, в программу входит викторина об олимпийском и паралимпийском движении, российских спортсменах и всемирных универсиадах.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове с 2 по 4 ноября будет проходить ежегодная акция «Ночь искусств».

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