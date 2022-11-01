Всероссийский фестиваль студенческого спорта пройдёт 7—13 ноября в Ульяновске
- Gettyimages.ru
- © Olaf Herschbach / EyeEm
Об этом сообщает mosaica.ru.
Ожидаются более 500 участников из 18 регионов.
Запланированы состязания в 11 видах, в том числе по лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, шахматам, самбо, компьютерному спорту.
Кроме того, в программу входит викторина об олимпийском и паралимпийском движении, российских спортсменах и всемирных универсиадах.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове с 2 по 4 ноября будет проходить ежегодная акция «Ночь искусств».