Диетолог Барредо посоветовала готовить бульоны в холодное время года
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В беседе с Life.ru она выразила мнение, что это, например, различные костные бульоны, богатые аминокислотами и правильными жирами.
«Также бульоны богаты жирорастворимыми витаминами А, D, Е, которые у нас участвуют в иммунном ответе в том числе. Местный слизистый иммунитет работает с витамином А», — отметила Барредо.
По её словам, полезным можно назвать и сало, в котором есть правильные жиры и жировые кислоты.
Кроме того, эксперт включила в список квашеную капусту и ягоды.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.